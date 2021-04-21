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Гарантій, що Росія не піде з наступом, немає – Івченко про захист від військового втручання

Київ • УНН

 • 15173 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Гарантій того, що РФ не піде з наступом на Україну немає. Захисту від потенційного військового втручання — це залучення міжнародних партнерів та підтримка НАТО, а також готовність української влади одними з перших разом із громадянами йти захищати державу. Про це в ефірі “Першого Незалежного” розповів народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко, пише УНН.

Цитата

“Ситуація, яка сьогодні є: провокуй, не провокуй Росію, гарантій ніяких немає, що вона з регулярними військами завтра не піде з Криму на Херсон, не піде з Донецька — на Маріуполь, гарантій немає. Що робить Україна? Звертається до міжнародних партнерів. Україна повинна це робити для захисту від військово втручання: військово-політичну парасольку, скажімо, НАТО”, — зазначив Івченко.

Деталі

Важливим елементом цього захисту є також готовність громадян України стати на захист держави, зазначає нардеп.

“Громадяни України мають бути готові захищати країну — це факт. Тому що завтра, якщо що-небудь буде відбуватися, то хтось має піти на передову. (...) Тут стоїть питання, щоб громадяни були свідомі”, — вважає Івченко.

Але, за його словами, в цьому контексті захищати державу повинні йти всі, зокрема — й представники влади.

“Одними з перших мають піти, в цьому контексті, „слуги“, Офіс Президента і всі ті, хто там в Кабміні — і ми (Верховна Рада — ред.) разом. Ось тоді це буде чесно”, — резюмував парламентар.

Доповнення

Раніше народний депутат Вадим Івченко зауважив, що заяви влади щодо вступу України в НАТО — це дипломатичні методи заручитись підтримкою країн Євроатлантичного альянсу. 

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