Гарантій, що Росія не піде з наступом, немає – Івченко про захист від військового втручання

Цитата

“Ситуація, яка сьогодні є: провокуй, не провокуй Росію, гарантій ніяких немає, що вона з регулярними військами завтра не піде з Криму на Херсон, не піде з Донецька — на Маріуполь, гарантій немає. Що робить Україна? Звертається до міжнародних партнерів. Україна повинна це робити для захисту від військово втручання: військово-політичну парасольку, скажімо, НАТО”, — зазначив Івченко.

Деталі

Важливим елементом цього захисту є також готовність громадян України стати на захист держави, зазначає нардеп.

“Громадяни України мають бути готові захищати країну — це факт. Тому що завтра, якщо що-небудь буде відбуватися, то хтось має піти на передову. (...) Тут стоїть питання, щоб громадяни були свідомі”, — вважає Івченко.

Але, за його словами, в цьому контексті захищати державу повинні йти всі, зокрема — й представники влади.

“Одними з перших мають піти, в цьому контексті, „слуги“, Офіс Президента і всі ті, хто там в Кабміні — і ми (Верховна Рада — ред.) разом. Ось тоді це буде чесно”, — резюмував парламентар.

Доповнення

Раніше народний депутат Вадим Івченко зауважив, що заяви влади щодо вступу України в НАТО — це дипломатичні методи заручитись підтримкою країн Євроатлантичного альянсу.