Гарантий, что Россия не пойдет с наступлением, нет - Ивченко о защите от военного вмешательства

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Гарантий того, что РФ не пойдет с наступлением на Украине нет. Защиты от потенциального военного вмешательства — это привлечение международных партнеров и поддержка НАТО, а также готовность украинской власти одними из первых вместе с гражданами идти защищать государство. Об этом в эфире “Первого Независимого” рассказал народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко, пишет УНН.