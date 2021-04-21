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Гарантий, что Россия не пойдет с наступлением, нет - Ивченко о защите от военного вмешательства

Киев  •  УНН

 • 15159 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Гарантий того, что РФ не пойдет с наступлением на Украине нет. Защиты от потенциального военного вмешательства — это привлечение международных партнеров и поддержка НАТО, а также готовность украинской власти одними из первых вместе с гражданами идти защищать государство. Об этом в эфире “Первого Независимого” рассказал народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко, пишет УНН.

Цитата

“Ситуация, которая сегодня: провоцируй, не провоцирует Россию, гарантий никаких нет, что она с регулярными войсками завтра не уйдет из Крыма на Херсон, не уйдет из Донецка — на Мариуполь, гарантий нет. Что делает Украина? Обращается к международным партнерам. Украина должна это делать для защиты от военно вмешательства: военно-политическую зонтик, скажем, НАТО”, - отметил Ивченко.

Детали

Важным элементом этой защиты также готовность граждан Украины встать на защиту государства, отмечает нардеп.

“Граждане Украины должны быть готовы защищать страну — это факт. Потому что завтра, если что-нибудь будет происходить, то кто-то должен пойти на передовую. (...) Здесь стоит вопрос, чтобы граждане понимали ”, - считает Ивченко.

Но, по его словам, в этом контексте защищать государство должны идти все, в том числе — и представители власти.

“Одними из первых должны пойти, в этом контексте,” слуги “Офис Президента и все те, кто там в Кабмине — и мы (Верховная Рада — ред.) Вместе. Вот тогда это будет честно ”, - резюмировал парламентарий.

Дополнение

Ранее народный депутат Вадим Ивченко отметил, что заявления власти о вступлении Украины в НАТО — это дипломатические методы заручиться поддержкой стран евроатлантического альянса.

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