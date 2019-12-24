Футболіст переніс інсульт перед матчем Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Оборонець австрійського клубу "Зальцбург" Патрік Фаркаш відкрив таємницю, а саме про перенесення інсульту, яке відбулося за кілька днів до матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі". Слова футболіста приводить "ESPN", передає УНН.
27-річний футболіст на базі австрійського клубу втратив свідомість, а потім не міг рухатися і розмовляти.
"У мене немає таємниць від інших, і кожен уболівальник має знати, що зі мною трапилося тоді: це був інсульт. Я думав про те, що ж зі мною сталося. У якийсь момент припустив, що це кінець і я можу померти. Я хочу залишити цю історію позаду, але також хочу підтримати інших людей, які постраждали від інсульту, і поговорити з ними", - зізнався австрієць.
Варто відзначити, що цієї кампанії Фаркаш провів 10 матчів за "Зальцбург", відзначившись двома забитими м'ячами і двома результативними передачами, але після перенесення інсульту він на полі не з'являвся.
Нагадаємо, чемпіон Еквадору з футболу загинув в автокатастрофі.