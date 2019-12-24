Футболист перенес инсульт перед матчем Лиги чемпионов

27-летний футболист на базе австрийского клуба потерял сознание, а потом не мог двигаться и разговаривать.

"У меня нет секретов от других, и каждый болельщик должен знать, что со мной случилось тогда: это был инсульт. Я думал о том, что же со мной произошло. В какой-то момент предположил, что это конец и я могу умереть. Я хочу оставить эту историю позади, но также хочу поддержать других людей, пострадавших от инсульта, и поговорить с ними", - признался австриец.

Стоит отметить, что во время этой кампании Фаркаш провел 10 матчей за "Зальцбург", отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами, но после переноса инсульта он на поле не появлялся.

Напомним, чемпион Эквадора по футболу погиб в автокатастрофе.