Чемпіон Еквадору з футболу загинув в автокатастрофі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Еквадорський захисник ФК “ЛДУ Кіто” Едісон Реальпе помер в результаті ДТП, повідомляє УНН з посиланням на Twitter клубу.
Футболіст прямував в автомобілі разом з ще двома людьми, та врізалася в ліхтарний стовп.
“Приголомшені жахливою звісткою про смерть Едісона Реальпе. Всі ми, члени „ЛДУ Кіто“, висловлюємо співчуття його родині та друзям. Нехай він спочиває з миром”, — сказано у зверненні клубу.
Примітно, що футболіст правої бровки захисту та півзахисту було всього лише 23 роки. Минулого року він став чемпіоном Еквадору.