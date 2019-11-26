Фура з 39 трупами в Британії: водій визнав свою провину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Водій холодильної фури, в якій загинули 39 мігрантів з Азії, визнав у суді, що займався незаконним перевезенням людей до Великої Британії близько півтора року. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.
"25-річний Мо Робінсон з Північної Ірландії під час судового засідання в понеділок, 25 листопада, визнав себе винним у організації каналу нелегальної міграції до Великої Британії. Передбачається, що цей канал був частиною глобальної мережі", - йдеться у повідомленні.
Зі слів Робінсона, він розпочав займатися незаконною діяльністю 1 травня минулого року, а закінчив 24 жовтня 2019-го, коли його заарештували за підозрою у причетності до загибелі людей у вантажівці в Ессексі.
Наразі Робінсон перебуває у тюрмі Белмарш у передмісті Лондона. Він визнав, що за свою діяльність отримував гроші кримінального походження.
Як повідомлялося раніше, Робінсон зізнався у пособництві нелегальній міграції до Британії, визнаючи свою провину в порушенні міграційного законодавства.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у британському графстві Ессекс виявили вантажівку з 39 тілами, водія відразу ж затримали.
За даними слідства, серед 39 жертв із В'єтнаму - 10 виявилися підлітками.
Дещо згодом, у Британії знайшли ще одну вантажівку з 15 нелегальними мігрантами.