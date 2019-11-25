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Вантажівка з 39 тілами у Великій Британії: водій зізнався в пособництві нелегальній міграції

Київ • УНН

 • 8994 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Водій вантажного автомобіля, в якому виявили 39 загиблих в’єтнамських мігрантів, визнав свою провину в порушенні міграційного законодавства. Про це повідомляє агенція Associated Press, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

25-річний Моріс Робінсон визнав, що планував сприяти нелегальній міграції та отримати неправомірну вигоду. Про це він заявив під час засідання Лондонського центрального кримінального суду, в якому брав участь відеозв’язком.

Водночас він не визнає себе винним у вбивстві 39 людей та торгівлі людьми.

В жовтні 2019 року Робінсону висунули обвинувачення у 39 випадках убивства, а також у змові з метою незаконного переміщення людей, змові з метою допомоги незаконній імміграції і у відмиванні грошей.

Його затримали невдовзі по тому, як у його вантажівці, яка прибула поромом із Бельгії до Великої Британії, виявили 23 жовтня 39 тіл.

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У цій же справі також арештовані ще три особи, підозрювані у змові з метою незаконного переміщення людей і в убивстві. Це 38-річні чоловік і жінка; за повідомленнями, вони є подружжям, а вантажівка є власністю цієї жінки. Також арештований 48-річний чоловік із Північної Ірландії.

Поліція спершу вважала, що загиблі мігранти були громадянами Китаю. Тепер за найімовірніше вважають, що більшість загиблих — громадяни В’єтнаму.

В жовтні 2019 року Робінсону висунули обвинувачення у 39 випадках убивства, а також у змові з метою незаконного переміщення людей, змові з метою допомоги незаконній імміграції і у відмиванні грошей.

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