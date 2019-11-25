Грузовик с 39 телами в Великобритании: водитель признался в пособничестве нелегальной миграции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Водитель грузового автомобиля, в котором обнаружили 39 погибших вьетнамских мигрантов, признал свою вину в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
25-летний Морис Робинсон признал, что планировал способствовать нелегальной миграции и получить неправомерную выгоду. Об этом он заявил во время заседания Лондонского центрального уголовного суда, в котором принимал участие при помощи видеосвязи.
В то же время он не признает себя виновным в убийстве 39 человек и торговли людьми.
В октябре 2019 года Робинсону предъявили обвинение в 39 случаях убийства, а также в сговоре с целью незаконного перемещения людей, заговоре с целью помощи незаконной иммиграции и в отмывании денег.
Его задержали вскоре после того, как в его грузовике, прибывшая на пароме из Бельгии в Великобританию, обнаружили 23 октября 39 тел.
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По этому же делу также арестованы еще три человека, подозреваемые в сговоре с целью незаконного перемещения людей и в убийстве. Это 38-летние мужчина и женщина; по сообщениям, они являются супругами, а грузовик является собственностью этой женщины. Также арестован 48-летний мужчина с Северной Ирландии.
Полиция сначала считала, что погибшие мигранты были гражданами Китая. Теперь же считают, что большинство погибших — граждане Вьетнама.
В октябре 2019 года Робинсону предъявили обвинение в 39 случаях убийства, а также в сговоре с целью незаконного перемещения людей, заговоре с целью помощи незаконной иммиграции и в отмывании денег.