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Франція запустить експериментальну заборону мобільних телефонів у школах для дітей до 15 років

Франція запустить експериментальну заборону мобільних телефонів у школах для дітей до 15 років

Київ • УНН

 • 19836 перегляди

Франція запустить експеримент із заборони мобільних телефонів у 200 школах для дітей до 15 років. Мета - дати учням "цифрову паузу". При успіху заборона може поширитися на всі школи з 2025 року.

Франція запустить експериментальну заборону на використання мобільних телефонів у школах для дітей до 15 років. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

За інформацією, близько 200 загальноосвітніх шкіл Франції невдовзі почнуть діяти в рамках ініціативи "цифрова пауза". У межах експерименту учні повинні будуть здавати свої телефони після прибуття до школи.

Міністр освіти Ніколь Беллубе зазначила, що мета експерименту – дати дітям можливість відпочити від цифрових пристроїв. Якщо експеримент виявиться успішним, заборона може бути поширена на всі школи Франції з січня 2025 року.

Рішення про заборону частково спровоковане побоюванням, що надмірне використання мобільних пристроїв шкодить здоров'ю дітей і їх розвитку. Це питання було висвітлене у звіті комісії, створеної президентом Еммануелем Макроном.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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