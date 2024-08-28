Франция запустит экспериментальный запрет мобильных телефонов в школах для детей до 15 лет

Франция запустит экспериментальный запрет на использование мобильных телефонов в школах для детей до 15 лет. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

По информации, около 200 общеобразовательных школ Франции вскоре начнут действовать в рамках инициативы «цифровая пауза». В рамках эксперимента ученики должны будут сдавать свои телефоны по прибытии в школу.

Министр образования Николь Беллубе отметила, что цель эксперимента - дать детям возможность отдохнуть от цифровых устройств. Если эксперимент окажется успешным, запрет может быть распространен на все школы Франции с января 2025 года.

Решение о запрете частично спровоцировано опасением, что чрезмерное использование мобильных устройств вредит здоровью детей и их развитию. Этот вопрос был освещен в отчете комиссии, созданной президентом Эммануэлем Макроном.

Франція пожертвує 100 тисяч вакцин країнам, які постраждали від спалаху мавпячої віспи