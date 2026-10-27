Франція вимагатиме санкцій ЄС через дії росії в Африці
Київ • УНН
Франція звернеться до ЄС щодо санкцій проти причетних до кампаній впливу росії в Камеруні та Республіці Конго. Про це заявив Жан-Ноель Барро.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у вівторок оголосив, що звернеться до ЄС із проханням ввести санкції проти осіб, відповідальних за кампанії з маніпулювання громадською думкою, спрямовані проти Камеруну та Республіки Конго. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
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Він зазначив, що в Африці, як і в інших регіонах світу, росія володимира путіна намагається маніпулювати громадською думкою суверенних держав, щоб завдати шкоди інтересам Франції.
За його словами, звіт групи Viginum, створеної у 2021 році для виявлення таких втручань, наочно це демонструє.
Я вимагатиму запровадження європейських санкцій проти осіб, відповідальних за цю операцію з втручання, спрямовану, зокрема, проти Камеруну та Республіки Конго, - йдеться у повідомленні.
Барро додав, що "росія відчайдушно намагається колонізувати свідомість людей, але зазнає невдачі, адже нас не обдурити".
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