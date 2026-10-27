Франция потребует санкций ЕС из-за действий России в Африке
Киев • УНН
Франция обратится в ЕС по вопросу санкций против причастных к российским кампаниям влияния в Камеруне и Республике Конго. Об этом заявил Жан-Ноэль Барро.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во вторник объявил, что обратится к ЕС с просьбой ввести санкции против лиц, ответственных за кампании по манипулированию общественным мнением, направленные против Камеруна и Республики Конго. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.
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Он отметил, что в Африке, как и в других регионах мира, россия Владимира Путина пытается манипулировать общественным мнением суверенных государств, чтобы нанести ущерб интересам Франции.
По его словам, отчёт группы Viginum, созданной в 2021 году для выявления таких вмешательств, наглядно это демонстрирует.
Я потребую введения европейских санкций против лиц, ответственных за эту операцию по вмешательству, направленную, в частности, против Камеруна и Республики Конго, — говорится в сообщении.
Барро добавил, что "россия отчаянно пытается колонизировать сознание людей, но терпит неудачу, ведь нас не обмануть".
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