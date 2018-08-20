Форварда збірної України вилучили за плювок у суперника в чемпіонаті Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Нападник збірної України та ФК “Акхісар” Євген Селезньов був вилучений в поєдинку турецької Суперліги, інформує УНН із посиланням на ресурс Skor.
Селезньов отримав пряму червону картку в компенсований час до першого тайму гри з “Різеспором” за плювок в суперника. Арбітр прийняв дане рішення після перегляду відеоповтору.
“Селезньов так відреагував на епізод зі стиком, який відбувся 2-3 хвилини раніше перед видаленням. Ми заробили очко, але будемо покарані, це погана сторона вечора. Нажаль, доведеться покарати Селезньова. Цей епізод стане хорошим прикладом для турецького футболу. З „VAR“ тепер все під контролем, ця система покращить футбол в Туреччині”, — наголосив наставник “Акхісару” Сафет Сушич.
Додамо також, зустріч закінчилася мировою 1:1.