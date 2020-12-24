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ФОПам назвали причини відмов у "карантинних" 8 тисячах

Київ • УНН

 • 24805 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Існує перелік умов, необхідних для того, щоб наймані працівники і ФОПи мали право на отримання 8000 грн одноразової матеріальної допомоги через жорсткий карантин у січні. Детально про них розповів керівник проекту "Дія" Мстислав Банік у відео, оприлюдненому на YouTube-каналі проекту, передає УНН.

ФОПам назвали причини відмов у "карантинних" 8 тисячах

“Доволі часто приходять питання про відмову. Є перелік умов, які необхідні для того, щоб ви мали право на отримання послуг. До цих умов належать — відповідність основного КВЕДу, а не просто з переліку, дохід має не перевищувати 30 тисяч грн”, — сказав Банік.

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Також, з його слів, для найманих працівників та ФОПів обов’язковою умовою є сплачений ЄСВ.

“Якщо ви звільнились, якщо ваш КВЕД на 31-е жовтня інший, а не основний — вам буде відмовлено у отриманні допомоги. Варіанти бувають різні. Якщо ж раптом ви на 200% впевнені, що ви повністю відповідаєте всім умовам, які є для того, щоб податись на отримання допомоги, напишіть у службу підтримки застосунку або на порталі, і наші менеджери візьмуть у вас дані і додатково віддадуть на перевірку до Пенсійного фонду України”, — зазначив керівник проекту “Дія”.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 23 грудня ФОПи та наймані працівники отримали перші карантинні виплати у 8 тисяч гривень через державний сервіс “Дія” — їх передано уже 278 тис. українців на загальну суму 2,23 млрд грн. При цьому послугою скористалися вже 321 307 українців.

Як повідомлялося, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні. Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня. Пенсійний фонд почав фінансування виплат “карантинних” 8 тисяч ФОПам з 22 грудня.

Як заявляв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи у разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.

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