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Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах

Киев • УНН

 • 24805 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Существует перечень условий, необходимых для того, чтобы наемные работники и ФЛП имели право на получение 8000 грн единовременного пособия из-за жесткого карантина в январе. Подробно о них рассказал руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник в видео, опубликованном на YouTube-канале проекта, передает УНН.

Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах

"Довольно часто приходят вопросы об отказе. Есть перечень условий, которые необходимы для того, чтобы вы имели право на получение услуг. К этим условиям относятся - соответствие основного КВЭД, а не просто из перечня, доход должен превышать 30 000 грн", - сказал Баник.

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Также, по его словам, для наемных работников и ФЛП обязательным условием является уплаченный ЕСВ.

"Если вы уволились, если ваш КВЭД на 31-ое октября другой, а не основной - вам будет отказано в получении помощи. Варианты бывают разные. Если же вдруг вы на 200% уверены, что вы полностью отвечаете всем условиям, которые есть для того, чтобы податься на получение помощи, напишите в службу поддержки приложения или на портале, и наши менеджеры примут у вас данные и дополнительно отдадут на проверку в Пенсионный фонд Украины", - отметил руководитель проекта "Дия".

Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 23 декабря ФЛП и наемные работники получили первые карантинные выплаты в 8000 гривен через государственный сервис "Дия" - они направлены уже 278 тыс. украинцев на общую сумму 2,23 млрд грн. При этом услугой воспользовались уже 321 307 украинцев.

Как сообщалось, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен единовременного почобия малому бизнесу из-за карантина в январе. Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря. Пенсионный фонд начал финансирование выплат "карантинных" 8 тысяч ФЛП с 22 декабря.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8000 гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.

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