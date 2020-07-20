ФК "Шахтар" встановив рекорд України

Згідно з даними турнірній таблиці УПЛ, перевага над посів друге місце столичним “Динамо” склало 23 очки.

Відзначимо, що попереднє досягнення належало київським ФК. У сезоні в сезоні 1999/00 “Динамо” стали чемпіонами, відірвавшись від “Шахтаря” на 18 очок.

Нагадаємо, що зустріч заключного 32-го туру УПЛ “Шахтар” — “Олександрія” завершилася з рахунком 2:2.

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“Динамо” ж програло “Колосу” з рахунком 0: 2, чим встановило свій клубний антирекорд за кількістю програних зустрічей в сезоні національної першості.

Як повідомляв УНН, коментуючи гру столичного ФК, раніше Мирон Маркевич сказав: “... як можна було довести команду до такого рівня гри. Залишилася одна назва”.

Відзначимо, що за даними деяких ЗМІ, “Динамо” шукає заміну головному тренеру Олексію Михайличенку серед іноземців.