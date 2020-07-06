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"Динамо" шукає заміну Михайличенку серед іноземців — ЗМІ

"Динамо" шукає заміну Михайличенку серед іноземців — ЗМІ

Київ • УНН

 • 23007 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко піде у відставку після закінчення цього сезону. Про це повідомляє НВ, передає УНН.

Стверджується, що рішення про відставку головного тренера вже нібито прийнято остаточно.

Разом із тим, за даними ресурсу, Михайличенко, швидше за все, залишиться у "Динамо", але на іншій посаді.

За даними медіа, у клубі поки не знають, хто буде новим наставником команди. Однак, президент ФК Ігор Суркіс, нібито, шукає на цей пост іноземця.

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Зауважимо, що інформація про ймовірну зміну головного наставника "синьо-білих" курсує в українських спортивних ЗМІ постійно, особливо протягом останніх кількох місяців.

У ФК цю інформацію постійно спростовували, але між тим, нові і нові прізвища ймовірних кандидатів на пост тренера "Динамо" озвучують то екперти, то джерела, то журналісти.

Так, наприклад, на початку червня, повідомлялося, що очолити столичний ФК нібито може знову тренер з Росії – Юрій Сьомін.

Загалом, чутки про зміну тренера особливо посилюються на тлі поразок "Динамо".

Нагадаємо, що 4 липня, кияни отримали нищівну поразку від "Шахтара".

А загалом, впевнений виграш "Десни" у матчі з "Колосом" навіть дозволив команді обійти "Динамо" у турнірній таблиці УПЛ.

Українські Національні Новини

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