Розгромний виграш дозволив "Десні" обійти "Динамо" в турнірній таблиці УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У зустрічі 29 туру верхньої шістки УПЛ зустрілися чернігівська “Десна” та “Колос” з Ковалівки, передає УНН.
Більша кількість завданих ударів по воротам суперників принесла плоди “Десні”. Господарі відзначилися одразу 5-ть разів у воротах опонентів. Дубль оформив Фаворов, а також Будковський, Старенький та Тотовицький. У відповідь забивав тільки Кожушко — 5:1.
Цей виграш дозволив “Десні” наздогнати за очками “Динамо” в таблиці (по 55), але за додатковими показниками чернігівці вийшли на другий рядок. “Колос” замикає шістку — 29.
Додамо, у наступному турі на “Десну” очкує випробування у домашній грі із “Шахтарем” (12 липня).