Разгромный выигрыш позволил "Десне" обойти "Динамо" в турнирной таблице УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Во встрече 29 тура верхней шестерки УПЛ встретились черниговская “Десна” и “Колос” с Ковалевки, передает УНН.
Большее количество нанесенных ударов по воротам соперников принесло плоды “Десне”. Хозяева отличились сразу 5-ть раз в воротах оппонентов. Дубль оформил Фаворов, а также Будковский, Старенький и Тотовицкий. В ответ забивал только Кожушко — 5:1.
Этот выигрыш позволил “Десне” догнать по очкам “Динамо” в таблице (по 55), но по дополнительным показателям черниговцы вышли на вторую строчку. “Колос” замыкает шестерку — 29.
Добавим, в следующем туре “Десна” очку испытания в домашней игре с “Шахтером” (12 июля).