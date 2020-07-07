Маркевич про столичне "Динамо": як можна було довести команду до такого рівня гри
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Екснаставник "Металіста", "Дніпра" і збірної України Мирон Маркевич, висловився щодо київського "Динамо", передає УНН з посиланням на iSport.ua.
"Напевно, буде новий тренер в команді. Потрібно почати з оборони. Як з таким захистом грати в футбол? Це смішно. Середину поля теж потрібно змінювати, як і напад. Як кажуть: "Там немає ні ззаду, ні спереду", - сказав Маркевич.
Від також зазначив, що більшість гравців столичного клубу сьогодні не відповідає рівню "Динамо".
"Є 4-5 футболістів, які заслуговують на увагу. Решта зібрані на швидку руку", - вважає функціонер.
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Маркевич каже, що проблеми, які має зараз "Динамо" проглядалися і раніше.
"Я озвучував їх, і мене обливали брудом. Два роки тому мене називали маразматиком за критику Динамо. І хто зараз маразматик? Як можна було довести команду до такого рівня гри? Залишилася одна назва", - резюмував він.
Як писав УНН, на думку ексгравця збірної України В'ячеслава Шевчука, "Динамо" деградує і за рік стало грати ще гірше.
За даними деяких ЗМІ, "Динамо" шукає заміну Михайличенку серед іноземців.
Також нагадаємо, що "Десна" обійшла столичний ФК в турнірній таблиці УПЛ.