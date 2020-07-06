"Динамо" деградирует и за год стало играть еще хуже - Шевчук
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Киевляне проиграли "горнякам" все четыре матча в чемпионате Украины. Своими впечатлениями от последнего поединка столичной и донецкой команд в эфире программы "Великий футбол" поделился бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук, передает УНН.
По его словам, в современном футболе очень важны тактические моменты.
"Я много раз говорил, что в "Динамо" нет никаких сдвигов в плане тактики и организации игры. "Динамо" высоко прессинговало, но "Шахтер" очень легко выходил из-под давления. Это тактический аспект. "Горняки" были правильно сгруппированы.
Сейчас "Динамо" очень сложно. Ключевые и основные игроки вылетают. Тренерскому штабу приходится подключать молодых футболистов. Дебютировал Сирота, центральным защитником справа был Кадири, также травмирован Миколенко, кроме того, в атаке идет постоянная ротация - тренер не может найти баланс в стартовом составе. Наставник киевлян постоянно сталкивается с подобными проблемами", - считает Шевчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Десна" обошла "Динамо" в турнирной таблице УПЛ.
Он добавил, что динамовцам было очень важно показать настроение и характер. В целом, ФК деградирует и стало играть еще хуже, чем год назад.
"В первом тайме мы этого не увидели. Во второй половине встречи тренер сделал несколько замен, после которых они заиграли по-другому. Но и "Шахтер" расслабился. "Динамо" деградирует... За этот год команда стала играть хуже, чем раньше. Когда придет новый тренер - нужно время, чтобы вытащить динамовцев на уровень прошлогодней давности", - отметил Шевчук.
Как сообщалось в УНН, 4 июля "Шахтер" нанес поражение "Динамо". Матч завершился со счетом 3:2.
Напомним, Суркис так и не признался, сколько реально зарабатывают футболисты "Динамо", а ГБР расследует против руководства ФК уголовное производство из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.