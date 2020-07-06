"Динамо" деградує і за рік стало грати ще гірше - Шевчук

За його словами, у сучасному футболі дуже важливі тактичні моменти.

"Я багато разів говорив, що у "Динамо" немає ніяких зрушень в плані тактики і організації гри. "Динамо" високо пресингувало, але "Шахтар" дуже легко виходив з-під тиску. Це тактичний аспект. "Гірники" були правильно згруповані.

Зараз "Динамо" дуже складно. Ключові і основні гравці вилітають. Тренерському штабу доводиться підключати молодих футболістів. Дебютував Сирота, центральним захисником праворуч був Кадірі, також травмований Миколенко, крім того, в атаці йде постійна ротація - тренер не може знайти баланс у стартовому складі. Наставник киян постійно стикається з подібними проблемами", - вважає Шевчук.

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Він додав, що динамівцям було дуже важливо показати настрій і характер. А загалом, ФК деградує і стало грати ще гірше, аніж рік тому.

"У першому таймі ми цього не побачили. У другій половині зустрічі тренер зробив кілька замін, після яких вони заграли по-іншому. Але і "Шахтар" розслабився. "Динамо" деградує... За цей рік команда стала грати гірше, ніж раніше. Коли прийде новий тренер - потрібен час, щоб витягнути динамівців на рівень минулорічної давності", - зазначив Шевчук.

Як повідомлялося в УНН, 4 липня "Шахтар" завдав поразки "Динамо". Матч завершився із рахунком 3:2.

Нагадаємо, Суркіс так і не зізнався, скільки реально заробляють футболісти "Динамо", а ДБР розслідує проти керівництва ФК кримінальне провадження через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.