ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Донецкий “Шахтер”, с 82 пунктами финишировав в чемпионате Украины на первом месте, установил национальный рекорд по итоговой очковой разнице между первым и вторым местом, передает УНН.
Согласно данным турнирной таблице УПЛ, преимущество над занявшим второе место столичным “Динамо” составило 23 очка.
Отметим, что предыдущее достижение принадлежало киевскому ФК. В сезоне в сезоне 1999/00 “Динамо” стали чемпионами, оторвавшись от “Шахтера” на 18 очков.
Напомним, что встреча заключительного 32-го тура УПЛ “Шахтер” — “Александрия” завершилась со счетом 2:2.
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“Динамо” же проиграло “Колосу” со счетом 0:2, чем установило свой клубный антирекорд по числу проигранных встреч в сезоне национального первенства.
Как сообщал УНН, комментируя игру столичного ФК, ранее Мирон Маркевич сказал: “... как можно было довести команду до такого уровня игры. Осталась одно название”.
Отметим, что по данным некоторых СМИ, “Динамо” ищет замену главному тренеру Алексею Михайличенко среди иностранцев.