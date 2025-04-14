Фіцо ухилився від засудження удару рф по Сумах
Київ • УНН
Прем'єр Словаччини Фіцо не засудив атаку рф по Сумах, що забрала життя понад 30 людей, включно з дітьми. Він заявив про брак інформації, попри засудження теракту іншими лідерами.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився прямо засуджувати кривавий удар росії на українське місто Суми. Про це повідомляє Dennik Postoj, інформує УНН.
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Видання нагадує, що в результаті атаки по Сумах загинуло понад тридцять людей, у тому числі діти, і більше сотні людей отримали поранення.
Я засуджую вбивство. Я засуджую всі вбивства, завжди засуджував і буду це робити. Але в мене недостатньо інформації, щоб просто зараз щось говорити
Видання вказує, що численні західні лідери засудили російський терор.
"Його також засудили президент Словаччини Петер Пеллегріні та спікер парламенту Річард Раші. Президент України Володимир Зеленський подякував Пеллегріні за підтримку в соцмережах", - йдеться у статті.
Нагадаємо
У Сумах 14-16 квітня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російського теракту. 13 квітня росіяни вдарили балістичними ракетами по місту, загинули 34 людини, серед них 2 дитини.
Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"13.04.25, 20:41 • 4511 переглядiв