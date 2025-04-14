Фіцо ухилився від засудження удару рф по Сумах

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився прямо засуджувати кривавий удар росії на українське місто Суми. Про це повідомляє Dennik Postoj, інформує УНН.

Видання нагадує, що в результаті атаки по Сумах загинуло понад тридцять людей, у тому числі діти, і більше сотні людей отримали поранення.

Я засуджую вбивство. Я засуджую всі вбивства, завжди засуджував і буду це робити. Але в мене недостатньо інформації, щоб просто зараз щось говорити