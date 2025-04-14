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Фицо уклонился от осуждения удара рф по Сумам

Киев • УНН

 • 3930 просмотра

Премьер Словакии Фицо не осудил атаку рф по Сумам, унесшую жизни более 30 человек, включая детей. Он заявил о нехватке информации, несмотря на осуждение теракта другими лидерами.

Фицо уклонился от осуждения удара рф по Сумам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался прямо осуждать кровавый удар россии по украинскому городу Сумы. Об этом сообщает Dennik Postoj, информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что в результате атаки по Сумам погибло более тридцати человек, в том числе дети, и более сотни людей получили ранения.

Я осуждаю убийство. Я осуждаю все убийства, всегда осуждал и буду это делать. Но у меня недостаточно информации, чтобы прямо сейчас что-то говорить

- сказал Фицо на пресс-конференции в городе Кошице.

Издание указывает, что многочисленные западные лидеры осудили российский террор.

"Его также осудили президент Словакии Петер Пеллегрини и спикер парламента Ричард Раши. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Пеллегрини за поддержку в соцсетях", - говорится в статье.

Напомним

В Сумах 14-16 апреля объявлены днями траура по погибшим в результате российского теракта. 13 апреля россияне ударили баллистическими ракетами по городу, погибли 34 человека, среди них 2 ребенка.

Зеленский резко осудил удар рф по Сумах в Вербное воскресенье: "абсолютно отбитая сволочь"13.04.25, 20:41 • 4490 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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