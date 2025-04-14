Фицо уклонился от осуждения удара рф по Сумам
Киев • УНН
Премьер Словакии Фицо не осудил атаку рф по Сумам, унесшую жизни более 30 человек, включая детей. Он заявил о нехватке информации, несмотря на осуждение теракта другими лидерами.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался прямо осуждать кровавый удар россии по украинскому городу Сумы. Об этом сообщает Dennik Postoj, информирует УНН.
Детали
Издание напоминает, что в результате атаки по Сумам погибло более тридцати человек, в том числе дети, и более сотни людей получили ранения.
Я осуждаю убийство. Я осуждаю все убийства, всегда осуждал и буду это делать. Но у меня недостаточно информации, чтобы прямо сейчас что-то говорить
Издание указывает, что многочисленные западные лидеры осудили российский террор.
"Его также осудили президент Словакии Петер Пеллегрини и спикер парламента Ричард Раши. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Пеллегрини за поддержку в соцсетях", - говорится в статье.
Напомним
В Сумах 14-16 апреля объявлены днями траура по погибшим в результате российского теракта. 13 апреля россияне ударили баллистическими ракетами по городу, погибли 34 человека, среди них 2 ребенка.
Зеленский резко осудил удар рф по Сумах в Вербное воскресенье: "абсолютно отбитая сволочь"13.04.25, 20:41 • 4490 просмотров