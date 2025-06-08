Фіцо: Словаччина заблокує санкції проти РФ, якщо вони шкодитимуть національним інтересам країни

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заблокує будь-які санкції, які Європейський Союз запроваджуватиме проти Росії, якщо вони шкодитимуть національним інтересам його країни. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters.

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що Словаччина хоче залишатися конструктивним членом ЄС, але назвав резолюцію політичним інструментом з сильним посланням.

Якщо будуть санкції, які можуть нам нашкодити, я ніколи за них не проголосую - сказав Фіцо.

Він додав, що не може підтримати жодних заходів щодо припинення імпорту російського палива для словацьких атомних електростанцій.

"Я зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському союзі, але не за рахунок Словаччини", - зазначив Прем’єр-міністр Словаччини.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливість проведення референдуму щодо скасування санкцій проти Росії. Він вважає, що санкції шкодять Європі, а не Росії.

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