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Фицо: Словакия заблокирует санкции против РФ, если они будут вредить национальным интересам страны

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит санкции ЕС против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны. Он не поддержит прекращение импорта топлива для АЭС.

Фицо: Словакия заблокирует санкции против РФ, если они будут вредить национальным интересам страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заблокирует любые санкции, которые Европейский Союз будет вводить против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что Словакия хочет оставаться конструктивным членом ЕС, но назвал резолюцию политическим инструментом с сильным посланием.

Если будут санкции, которые могут нам навредить, я никогда за них не проголосую

- сказал Фицо.

Он добавил, что не может поддержать никаких мер по прекращению импорта российского топлива для словацких атомных электростанций.

"Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словакии", - отметил Премьер-министр Словакии.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности проведения референдума об отмене санкций против России. Он считает, что санкции вредят Европе, а не России.

Трамп введет санкции против россии, но есть условие07.06.25, 07:48 • 72660 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Reuters
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Tesla
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