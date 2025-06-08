Фицо: Словакия заблокирует санкции против РФ, если они будут вредить национальным интересам страны
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит санкции ЕС против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны. Он не поддержит прекращение импорта топлива для АЭС.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заблокирует любые санкции, которые Европейский Союз будет вводить против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что Словакия хочет оставаться конструктивным членом ЕС, но назвал резолюцию политическим инструментом с сильным посланием.
Если будут санкции, которые могут нам навредить, я никогда за них не проголосую
Он добавил, что не может поддержать никаких мер по прекращению импорта российского топлива для словацких атомных электростанций.
"Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словакии", - отметил Премьер-министр Словакии.
Напомним
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности проведения референдума об отмене санкций против России. Он считает, что санкции вредят Европе, а не России.
Трамп введет санкции против россии, но есть условие07.06.25, 07:48 • 72660 просмотров