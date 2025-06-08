Фицо: Словакия заблокирует санкции против РФ, если они будут вредить национальным интересам страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заблокирует любые санкции, которые Европейский Союз будет вводить против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что Словакия хочет оставаться конструктивным членом ЕС, но назвал резолюцию политическим инструментом с сильным посланием.

Если будут санкции, которые могут нам навредить, я никогда за них не проголосую