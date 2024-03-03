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Фіцо повідомив про намір Італії забрати зі Словаччини свою систему ППО

Київ • УНН

 • 43567 перегляди

Італія оголосила про намір вивести зі Словаччини свою систему протиповітряної оборони SAMP/T Mamba, про що повідомив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що ця система потрібна Італії в іншому місці, і поставив питання, хто тепер буде захищати словацькі атомні електростанції та стратегічні об'єкти.

Фіцо повідомив про намір Італії забрати зі Словаччини свою систему ППО

Італія має намір відкликати зі Словаччини систему протиповітряної оборони SAMP/T Mamba, повідомив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо у відеозверненні, повідомляє Aktuality.sk, передає УНН.

Деталі

Я отримав повідомлення від уряду Італії про те, що італійська система ППО, яку вони позичили нам на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна їм в іншому місці

розповів прем'єр.

Далі Фіцо запитав, хто захищатиме атомні електростанції та інші стратегічні об'єкти Словаччини.

По-перше, попередній уряд передало Україні чинну потужну російську систему ППО С-300. Потім у нас деякий час були американські "патріоти", і вони пішли, а тепер підуть італійці

сказав він.

Туск дорікнув Фіцо за позицію по Україні: "Вгадайте, де був би кордон з рф без нашої допомоги"28.02.24, 10:14 • 28130 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
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