Фіцо повідомив про намір Італії забрати зі Словаччини свою систему ППО
Київ • УНН
Італія оголосила про намір вивести зі Словаччини свою систему протиповітряної оборони SAMP/T Mamba, про що повідомив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що ця система потрібна Італії в іншому місці, і поставив питання, хто тепер буде захищати словацькі атомні електростанції та стратегічні об'єкти.
Італія має намір відкликати зі Словаччини систему протиповітряної оборони SAMP/T Mamba, повідомив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо у відеозверненні, повідомляє Aktuality.sk, передає УНН.
Деталі
Я отримав повідомлення від уряду Італії про те, що італійська система ППО, яку вони позичили нам на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна їм в іншому місці
Далі Фіцо запитав, хто захищатиме атомні електростанції та інші стратегічні об'єкти Словаччини.
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