Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свою систему ПВО
Киев • УНН
Италия объявила о намерении вывести из Словакии свою систему противовоздушной обороны SAMP/T Mamba, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который заявил, что эта система нужна Италии в другом месте, и поставил вопрос, кто теперь будет защищать словацкие атомные электростанции и стратегические объекты.
Италия намерена отозвать из Словакии систему противовоздушной обороны SAMP/T Mamba, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении, сообщает Aktuality.sk, передает УНН.
Детали
Я получил сообщение от правительства Италии о том, что итальянская система ПВО, которую они одолжили нам на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна им в другом месте
Далее Фицо спросил, кто будет защищать атомные электростанции и другие стратегические объекты Словакии.
Во-первых, предыдущее правительство передало Украине действующую мощную российскую систему ПВО С-300. Потом у нас некоторое время были американские "патриоты", и они ушли, а теперь уйдут итальянцы
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Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свою систему ПВО
Италия объявила о намерении вывести из Словакии свою систему противовоздушной обороны SAMP/T Mamba, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который заявил, что эта система нужна Италии в другом месте, и поставил вопрос, кто теперь будет защищать словацкие атомные электростанции и стратегические объекты.
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