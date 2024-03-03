Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свою систему ПВО

Италия намерена отозвать из Словакии систему противовоздушной обороны SAMP/T Mamba, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении, сообщает Aktuality.sk, передает УНН.

Детали

Я получил сообщение от правительства Италии о том, что итальянская система ПВО, которую они одолжили нам на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна им в другом месте рассказал премьер.

Далее Фицо спросил, кто будет защищать атомные электростанции и другие стратегические объекты Словакии.

Во-первых, предыдущее правительство передало Украине действующую мощную российскую систему ПВО С-300. Потом у нас некоторое время были американские "патриоты", и они ушли, а теперь уйдут итальянцы сказал он.

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