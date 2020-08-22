Фінська ТРК виправила карту із окупованим Кримом у складі РФ після реакції українського посольства

"Дякуємо Yle Uutiset за оперативну реакцію та виправлення Криму на карті як невід'ємну частину України. Сподіваємося, що таких прикрих помилок можна буде уникнути в майбутньому. #CrimeaIsUkraine", - повідомили у посольстві.

Раніше посольство звернуло увагу Yle Uutiset на те, що "неприпустимо позначати на своїх картах Крим російським, який був незаконно анексований з України у 2014 році".

"Ми вимагаємо змінити карту. #КримУкраїна", - йшлося у повідомленні дипустанови.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна прагне використати ще один міжнародний майданчик для деокупації Криму - МЗС.