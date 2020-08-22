Фінська ТРК виправила карту із окупованим Кримом у складі РФ після реакції українського посольства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Після повідомлення українського посольства фінська телерадіокомпанія Yle Uutiset виправила карту в одній із передач, на якій окупований Крим позначений в якості частини РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення посольства.
"Дякуємо Yle Uutiset за оперативну реакцію та виправлення Криму на карті як невід'ємну частину України. Сподіваємося, що таких прикрих помилок можна буде уникнути в майбутньому. #CrimeaIsUkraine", - повідомили у посольстві.
Раніше посольство звернуло увагу Yle Uutiset на те, що "неприпустимо позначати на своїх картах Крим російським, який був незаконно анексований з України у 2014 році".
"Ми вимагаємо змінити карту. #КримУкраїна", - йшлося у повідомленні дипустанови.
Як повідомлялося раніше в УНН, Україна прагне використати ще один міжнародний майданчик для деокупації Криму - МЗС.