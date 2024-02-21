Фінансував "днр": в Україні затримали співвласника ливарного заводу в Макіївці
Київ • УНН
Українські правоохоронці затримали співвласника ливарного заводу в окупованій Макіївці за фінансування бойовиків "днр" шляхом сплати їм майже 37 мільйонів російських рублів податків.
Правоохоронці затримали одного зі співвласників ливарного заводу, який працює в окупованій Макіївці та фінансує бойовиків "днр". Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.
Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру двом співвласникам ливарного заводу в Макіївці Донецької області та двом працівницям заводу за фактом фінансування терористичної організації "днр",
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Зазначається, що два співвласники ливарного заводу в Макіївці батько та син організували роботу заводу після початку тимчасової окупації регіону у 2014 році.
Підприємство перереєстрували відповідно до вимог "нової влади", продукцію вивозили до рф, при цьому в документах вказували іншого виробника. Згодом її збували в росії та через фірми-прокладки в Україні.
Працівниці заводу готували необхідні документи для вивезення продукції з окупованих територій, укладали контракти, здійснювали комунікацію з продажу. Також підприємство продовжувало сплачувати податки, але вже в бюджет бойовиків. Загалом було сплачено майже 37 млн російських рублів.
15 лютого 2024 року одного зі співвласників – батька, що перебував в Україні, було викрито та повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Його сину та двом працівницям заводу про підозру було повідомлено заочно, оскільки вони досі перебувають на окупованих територіях.
Усі четверо фігурантів підозрюються у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо
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