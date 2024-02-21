Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  110560 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  127321 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  125533 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  154149 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  171043 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  160709 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  189722 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  329079 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  330848 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373417 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 14:14  •  10774 просмотра

Read in English

Украинские правоохранители задержали совладельца литейного завода в оккупированной Макеевке за финансирование боевиков "днр" путем уплаты им почти 37 миллионов российских рублей налогов.

Правоохранители задержали одного из совладельцев литейного завода, который работает в оккупированной Макеевке и финансирует боевиков "днр". Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Работники ГБР при содействии СБУ сообщили о подозрении двум совладельцам литейного завода в Макеевке Донецкой области и двум работницам завода по факту финансирования террористической организации "днр",

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что два совладельца литейного завода в Макеевке отец и сын организовали работу завода после начала временной оккупации региона в 2014 году.

Предприятие перерегистрировали в соответствии с требованиями "новой власти", продукцию вывозили в РФ, при этом в документах указывали другого производителя. Впоследствии ее сбывали в России и через фирмы-прокладки в Украине.

Работницы завода готовили необходимые документы для вывоза продукции с оккупированных территорий, заключали контракты, осуществляли коммуникацию по продажам. Также предприятие продолжало платить налоги, но уже в бюджет боевиков. Всего было уплачено почти 37 млн российских рублей.

15 февраля 2024 года один из совладельцев - отец, находившийся в Украине, был разоблачен и уведомлен о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Его сыну и двум работницам завода о подозрении было сообщено заочно, поскольку они до сих пор находятся на оккупированных территориях.

Все четверо фигурантов подозреваются в финансировании терроризма, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним

Жителя Киева, который использовал поддельное удостоверение сотрудника ГБР, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения, разоблачили сотрудники ГБР, которые также нашли оружие и наркотики во время обыска в его квартире.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
makeevkaМакеевка
ukrainaУкраина
donetskДонецк
kievКиев
Фінансував "днр": в Україні затримали співвласника ливарного заводу в Макіївці
Financed the "DPR": Ukraine detains co-owner of a foundry in Makiivka
Новости по теме

Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

Украинские правоохранители задержали совладельца литейного завода в оккупированной Макеевке за финансирование боевиков "днр" путем уплаты им почти 37 миллионов российских рублей налогов.

Война •   •  10774 просмотра
Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость получения ведомством автономных полномочий на прослушивание телефонов правонарушителей во время брифинга по вопросам расследования.

Политика •   •  10518 просмотра
НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос

В этом году НАБУ пройдет первый в его истории независимый аудит - Кривонос

В этом году НАБУ пройдет первый в истории независимый аудит, который проведут независимые эксперты, сообщил директор Бюро Семен Кривонос.

Политика •   •  11792 просмотра
В этом году НАБУ пройдет первый в его истории независимый аудит - Кривонос

МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров

Министерство иностранных дел Польши оценило антиукраинские лозунги, появившиеся во время недавних блокад польских фермеров, как попытку экстремистских групп под российским влиянием захватить аграрное протестное движение.

Война •   •  13656 просмотра
МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров

Сольский обсудил с румынским коллегой транзит украинской агропродукции: что известно

Министр аграрной политики Украины обсудил с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Румынии вопросы сотрудничества в аграрном секторе между двумя странами и поблагодарил коллегу за поддержку бесперебойного транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Румынии в европейские порты.

Экономика •   •  14807 просмотра
Сольский обсудил с румынским коллегой транзит украинской агропродукции: что известно

россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой

Украинские защитники отбили 13 попыток российского наступления на Авдеевском направлении - на западе от Авдеевки.

Война •   •  12252 просмотра
россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой

В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф

Представитель МИД Польши предполагает, что российские агенты пытаются повлиять на протестное движение фермеров на границе с Украиной.

Политика •   •  58968 просмотра
В МИД Польши предполагают, что протестное движение фермеров пытаются "захватить" агенты рф

Поможет получить необходимые медикаменты: Минобороны договорилось о сотрудничестве с Гослекслужбой

Министерство обороны Украины присоединилось к рабочей группе, которая рассматривает вопрос предоставления разрешения воинским частям на использование наркотических средств и психотропных веществ для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим.

Война •   •  30397 просмотра
Поможет получить необходимые медикаменты: Минобороны договорилось о сотрудничестве с Гослекслужбой

Reuters: западные чиновники заявляют, что россии не хватает производства боеприпасов для удовлетворения своих потребностей в войне

Западные чиновники сообщили, что россия не имеет достаточного внутреннего производства боеприпасов, чтобы удовлетворить свои потребности в войне в Украине, а ее военная промышленность борется с последствиями санкций.

Война •   •  27245 просмотра
Reuters: западные чиновники заявляют, что россии не хватает производства боеприпасов для удовлетворения своих потребностей в войне

Директор НАБУ отметил необходимость создания экспертного учреждения при бюро для ускорения досудебных расследований

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость создания экспертного учреждения при НАБУ для быстрого получения доказательств и ускорения досудебных расследований по более 60 делам оборонного сектора.

Политика •   •  24347 просмотра
Директор НАБУ отметил необходимость создания экспертного учреждения при бюро для ускорения досудебных расследований