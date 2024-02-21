Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке
Киев • УНН
Украинские правоохранители задержали совладельца литейного завода в оккупированной Макеевке за финансирование боевиков "днр" путем уплаты им почти 37 миллионов российских рублей налогов.
Правоохранители задержали одного из совладельцев литейного завода, который работает в оккупированной Макеевке и финансирует боевиков "днр". Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Работники ГБР при содействии СБУ сообщили о подозрении двум совладельцам литейного завода в Макеевке Донецкой области и двум работницам завода по факту финансирования террористической организации "днр",
Детали
Отмечается, что два совладельца литейного завода в Макеевке отец и сын организовали работу завода после начала временной оккупации региона в 2014 году.
Предприятие перерегистрировали в соответствии с требованиями "новой власти", продукцию вывозили в РФ, при этом в документах указывали другого производителя. Впоследствии ее сбывали в России и через фирмы-прокладки в Украине.
Работницы завода готовили необходимые документы для вывоза продукции с оккупированных территорий, заключали контракты, осуществляли коммуникацию по продажам. Также предприятие продолжало платить налоги, но уже в бюджет боевиков. Всего было уплачено почти 37 млн российских рублей.
15 февраля 2024 года один из совладельцев - отец, находившийся в Украине, был разоблачен и уведомлен о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Его сыну и двум работницам завода о подозрении было сообщено заочно, поскольку они до сих пор находятся на оккупированных территориях.
Все четверо фигурантов подозреваются в финансировании терроризма, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним
Жителя Киева, который использовал поддельное удостоверение сотрудника ГБР, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения, разоблачили сотрудники ГБР, которые также нашли оружие и наркотики во время обыска в его квартире.
Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке
Украинские правоохранители задержали совладельца литейного завода в оккупированной Макеевке за финансирование боевиков "днр" путем уплаты им почти 37 миллионов российских рублей налогов.
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