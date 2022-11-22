Фінансовий центр Китаю Шанхай посилює правила COVID

Деталі

Згідно з заявою, опублікованою урядом Шанхаю, людям, які перебувають у Шанхаї менше п'яти днів, не буде дозволено входити до громадських місць, таких як ресторани, бари, торгові центри, супермаркети, криті спортивні зали.

Відповідно до заяви, їм також необхідно буде пройти додатковий тест на нуклеїнову кислоту на п'ятий день перебування у місті після трьох попередніх тестів протягом перших трьох днів.

Міська влада заявила, що інші люди, як і раніше, можуть ходити в офіси і користуватися громадським транспортом.

Шанхай наказав закрити культурні та розважальні центри у семи з 16 районів після повідомлення про 48 нових місцевих інфекцій, а місто Тяньцзінь недалеко від Пекіна стало останнім, хто замовив загальноміське тестування.

Доповнення

Китай повідомив про 27 307 нових випадків COVID у понеділок, що трохи менше попереднього рекорду в 28 973, досягнутого у квітні, коли спалах у Шанхаї призвів до сплеску інфекцій.