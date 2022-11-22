Финансовый центр Китая Шанхай ужесточает правила COVID

Детали

Согласно заявлению, опубликованному правительством Шанхая, людям, находящимся в Шанхае менее пяти дней, не будет позволено входить в общественные места, такие как рестораны, бары, торговые центры, супермаркеты, крытые спортивные залы.

Согласно заявлению, им также необходимо будет пройти дополнительный тест на нуклеиновую кислоту на пятый день пребывания в городе после трех предыдущих тестов в течение первых трех дней.

Городские власти заявили, что другие люди по-прежнему могут ходить в офисы и пользоваться общественным транспортом.

Шанхай приказал закрыть культурные и развлекательные центры в семи из 16 районов после сообщения о 48 новых местных инфекциях, а город Тяньцзинь недалеко от Пекина стал последним, кто заказал общегородское тестирование.

Дополнение

Китай сообщил о 27 307 новых случаях COVID в понедельник, что чуть меньше предыдущего рекорда в 28 973, достигнутого в апреле, когда вспышка в Шанхае привела к всплеску инфекций.