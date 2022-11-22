Финансовый центр Китая Шанхай ужесточает правила COVID
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Финансовый центр Китая Шанхай заявил во вторник, что с 24 ноября ужесточит правила для въезжающих в город людей для борьбы с недавней вспышкой COVID-19 в стране, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Детали
Согласно заявлению, опубликованному правительством Шанхая, людям, находящимся в Шанхае менее пяти дней, не будет позволено входить в общественные места, такие как рестораны, бары, торговые центры, супермаркеты, крытые спортивные залы.
Согласно заявлению, им также необходимо будет пройти дополнительный тест на нуклеиновую кислоту на пятый день пребывания в городе после трех предыдущих тестов в течение первых трех дней.
Городские власти заявили, что другие люди по-прежнему могут ходить в офисы и пользоваться общественным транспортом.
Шанхай приказал закрыть культурные и развлекательные центры в семи из 16 районов после сообщения о 48 новых местных инфекциях, а город Тяньцзинь недалеко от Пекина стал последним, кто заказал общегородское тестирование.
Дополнение
Китай сообщил о 27 307 новых случаях COVID в понедельник, что чуть меньше предыдущего рекорда в 28 973, достигнутого в апреле, когда вспышка в Шанхае привела к всплеску инфекций.