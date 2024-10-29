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Financial Times: ЄС, ймовірно, поки що не готовий до подальшої євроінтеграції України

Київ • УНН

 • 26030 перегляди

Єврокомісія готує доповідь про прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС. У документі відзначать успіхи України та Молдови, але без конкретних рекомендацій щодо подальших кроків інтеграції.

Financial Times: ЄС, ймовірно, поки що не готовий до подальшої євроінтеграції України

Виконавчий орган ЄС регулярно надає оновлену інформацію про стан переговорів із кандидатами на вступ, включно з Україною. Про зміст нової доповіді повідомили джерела FT: у ній, зокрема, йдеться про Україну, Молдову та Грузію, передає УНН.

Єврокомісія на найближчому засіданні повідомить про просування вперед деяких країн, зокрема України та Молдови, шляхом вступу до Євросоюзу

За словами людей, знайомих зі змістом доповіді, у ній буде відзначено прогрес у кількох випадках, зокрема в Україні та Молдові, без офіційних рекомендацій щодо їхнього просування у процесі вступу до ЄС.

За іронією долі, країни, які роблять найбільші кроки на шляху до членства в ЄС, є найбільш вразливими до конфліктів - Молдова і Україна, сказала одна людина, знайома з доповіддю.

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Комісія не рекомендуватиме конкретних дій щодо стану справ у Грузії - поки що. Вчора речник Комісії закликав владу в Тбілісі "швидко, прозоро і незалежно розслідувати" порушення на виборах, але додав, що саме країни-члени ЄС мають вирішити, "як рухатися далі, щоб вирішити цю ситуацію".

Міністри 13 країн-членів ЄС, включаючи Францію, Німеччину та Нідерланди, підписали вчора заяву, в якій йдеться про те, що виборчі "порушення" "несумісні зі стандартами, які очікуються від кандидата" на вступ до ЄС.

Президентка Єврокомісії заявила про підтримку Плану перемоги України18.10.24, 10:27 • 11812 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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