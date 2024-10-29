Financial Times: ЕС, вероятно, пока что не готов к дальнейшей евроинтеграции Украины
Киев • УНН
Еврокомиссия готовит доклад о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС. В документе отметят успехи Украины и Молдовы, но без конкретных рекомендаций по дальнейшим шагам интеграции.
Исполнительный орган ЕС регулярно предоставляет обновленную информацию о состоянии переговоров с кандидатами на вступление, включая Украину. О содержании нового доклада сообщили источники FT: в нем, в частности, говорится об Украине, Молдове и Грузии, передает УНН.
Еврокомиссия на ближайшем заседании сообщит о продвижении вперед некоторых стран, в частности Украины и Молдовы, по пути вступления в Евросоюз
По словам людей, знакомых с содержанием доклада, в нем будет отмечен прогресс в нескольких случаях, в частности в Украине и Молдове, без официальных рекомендаций по их продвижению в процессе вступления в ЕС.
По иронии судьбы, страны, которые делают самые большие шаги на пути к членству в ЕС, являются наиболее уязвимыми к конфликтам - Молдова и Украина, сказал один человек, знакомый с докладом.
Комиссия не будет рекомендовать конкретных действий относительно состояния дел в Грузии - пока что. Вчера представитель Комиссии призвал власти в Тбилиси «быстро, прозрачно и независимо расследовать» нарушения на выборах, но добавил, что именно страны-члены ЕС должны решить, «как двигаться дальше, чтобы решить эту ситуацию».
Министры 13 стран-членов ЕС, включая Францию, Германию и Нидерланды, подписали вчера заявление, в котором говорится о том, что избирательные «нарушения» «несовместимы со стандартами, которые ожидаются от кандидата» на вступление в ЕС.
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