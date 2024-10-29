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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Financial Times: ЕС, вероятно, пока что не готов к дальнейшей евроинтеграции Украины

Financial Times: ЕС, вероятно, пока что не готов к дальнейшей евроинтеграции Украины

Киев  •  УНН

18:01 • 5846 просмотра

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Еврокомиссия готовит доклад о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС. В документе отметят успехи Украины и Молдовы, но без конкретных рекомендаций по дальнейшим шагам интеграции.

Исполнительный орган ЕС регулярно предоставляет обновленную информацию о состоянии переговоров с кандидатами на вступление, включая Украину. О содержании нового доклада сообщили источники FT: в нем, в частности, говорится об Украине, Молдове и Грузии, передает УНН.

Еврокомиссия на ближайшем заседании сообщит о продвижении вперед некоторых стран, в частности Украины и Молдовы, по пути вступления в Евросоюз

По словам людей, знакомых с содержанием доклада, в нем будет отмечен прогресс в нескольких случаях, в частности в Украине и Молдове, без официальных рекомендаций по их продвижению в процессе вступления в ЕС.

По иронии судьбы, страны, которые делают самые большие шаги на пути к членству в ЕС, являются наиболее уязвимыми к конфликтам - Молдова и Украина, сказал один человек, знакомый с докладом.

Комиссия не будет рекомендовать конкретных действий относительно состояния дел в Грузии - пока что. Вчера представитель Комиссии призвал власти в Тбилиси «быстро, прозрачно и независимо расследовать» нарушения на выборах, но добавил, что именно страны-члены ЕС должны решить, «как двигаться дальше, чтобы решить эту ситуацию».

Министры 13 стран-членов ЕС, включая Францию, Германию и Нидерланды, подписали вчера заявление, в котором говорится о том, что избирательные «нарушения» «несовместимы со стандартами, которые ожидаются от кандидата» на вступление в ЕС.

Президент Еврокомиссии заявила о поддержке Плана победы Украины18 октября 2024, 07:27 • 11193 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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