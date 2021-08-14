Філіппіни сколихнув землетрус

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Землетрус магнітудою 5,8 стався в 6 км на захід від населеного пункту Багалангіт на Філіппінах.

Епіцентр підземних поштовхів, за попередніми даними, знаходився в точці з координатами 13,7104 градуса північної широти і 120,8272 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 129,34 км.

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