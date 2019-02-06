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Fiat Chrysler відкликає близько 882 тисяч автівок

Fiat Chrysler відкликає близько 882 тисяч автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Італійсько-американський автомобільний концерн Fiat Chrysler відкликає по всьому світу близько 882 тисяч автомобілів через проблеми з рульовим керуванням і гальмовою системою. Про це йдеться в поширеному у вівторок повідомленні автогіганта, передає УНН.

Відкликання стосується близько 660 тисяч пікапів Ram 2500 і Ram 3500 2013-2017 модельних років, 574 тисяч з яких були реалізовані на території США. Як зазначається, через дефект в даних машинах може відмовити рульове управління. Компанії відомо про вісім випадків ДТП через дану неполадку і одному випадку отримання травм.

Також автогігант відкликає 222 тисяч пікапів Ram 1500 2019 модельного року, в яких були виявлені неполадки з педаллю гальма. Fiat Chrysler зобов'язується усунути всі дефекти безкоштовно.

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Раніше концерн відкликав в Північній Америці більше 1,4 млн пікапів Ram через дефект електрозамку заднього відкидного борта, який міг привести до його відкриття під час руху автомобіля.

Як повідомляв УНН, корпорація Ford відкликає по всьому світу 953 тисячі автомобілів, оснащених дефектними подушками безпеки виробництва японської компанії Takata, через які загинули вже понад 20 осіб.

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