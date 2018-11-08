Mazda відкличе більше півмільйона автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Компанія Mazda Motor Corp в четвер повідомила, що планує відкликати близько 640 000 автомобілів по всьому світу для усунення проблем, включаючи проблеми з клапанними пружинами, що використовуються в дизельних двигунах. Повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Японський автовиробник заявив, що поверне близько 230 000 автомобілів в Японії та близько 410 000 одиниць на закордонних ринках, окрім США, де автовиробник не продає дизельні моделі авто.
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Відклик автівок компанією проходить після того, як минулого тижня інша японська компанія-конкурент заявила, що відкличе 400 000 автомобілів по всьому світу, щоб виправити недолік дизайну в клапанних пружинах, які використовуються в його двигунах, витрати на які будуть нівелювати прибуток автовиробника за весь рік.
Як повідомляв УНН, автовиробник BMW відкликає майже 66 тисяч автомобілів у Південній Кореї.