Mazda отзывает более полумиллиона автомобилей

Японский автопроизводитель заявил, что вернет около 230 000 автомобилей в Японии и около 410 000 единиц на зарубежных рынках, кроме США, где автопроизводитель не продает дизельные модели авто.

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Отзыв автомобилей компанией проходит после того, как на прошлой неделе другая Японская компания-конкурент заявила, что отзовет 400 000 автомобилей по всему миру, чтобы исправить недостаток дизайна в клапанных пружинах, которые используются в его двигателях, расходы на которые будут нивелировать прибыль автопроизводителя за весь год.

Как сообщал УНН, автопроизводитель BMW отзывает почти 66 000 автомобилей в Южной Корее.