Mazda отзывает более полумиллиона автомобилей

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107569 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115165 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153254 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146947 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137639 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128763 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172982 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118123 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141674 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Mazda отзывает более полумиллиона автомобилей

Mazda отзывает более полумиллиона автомобилей

Киев  •  УНН

 • 13377 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Компания Mazda Motor Corp в четверг сообщила, что планирует отозвать около 640 000 автомобилей по всему миру для устранения проблем, включая проблемы с клапанными пружинами, используемыми в дизельных двигателях. Сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Японский автопроизводитель заявил, что вернет около 230 000 автомобилей в Японии и около 410 000 единиц на зарубежных рынках, кроме США, где автопроизводитель не продает дизельные модели авто.

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Отзыв автомобилей компанией проходит после того, как на прошлой неделе другая Японская компания-конкурент заявила, что отзовет 400 000 автомобилей по всему миру, чтобы исправить недостаток дизайна в клапанных пружинах, которые используются в его двигателях, расходы на которые будут нивелировать прибыль автопроизводителя за весь год.

Как сообщал УНН, автопроизводитель BMW отзывает почти 66 000 автомобилей в Южной Корее.

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