F-16 мають озброєння, здатне збивати дрони та ракети, але це треба відпрацьовувати - Ігнат
Київ • УНН
F-16 мають озброєння, здатне збивати дрони та ракети, але це треба відпрацьовувати
Винищувачі F-16 мають озброєння, яке здатне збивати дрони та ракети, але це потрібно відпрацьовувати на практиці. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє кореспондент УНН.
На скільки ефективними будуть F-16. Про це дуже багато говорять. Пілоти. відпрацьовують зараз в повітряному просторі певні тактичні прийоми щодо протидії, як безпілотникам, так й ракетам. Винищувачі F-16 мають відповідні радари, авіаційне озброєння, яке здатне збивати безпілотники, крилаті ракети, але це потрібно відпрацьовувати на практиці
Він зазначив, що такої практики у світі не так багато.
"В Україні багато що відбувається вперше, це робота по тих самих "Кинджалах", крилатих та балістичних ракетах. Тому власне весь світ спостерігає за Україною, тому сподіватимемося, що F-16 будуть доволі ефективними проти таких цілей", - сказав Ігнат.
Доповнення
Раніше Ігнат повідомляв, що безумовно майбутні винищувачі F-16 стануть ціллю для окупантів. Тому відбувається серйозна підготовка, адаптація інфраструктури для літаків.