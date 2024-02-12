F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать - Игнат

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
  •  48534 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  113200 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  224160 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  279159 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  240210 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  284182 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  314069 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  247552 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208071 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  219913 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать - Игнат

F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать - Игнат

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 12:34  •  5841 просмотра

Read in English

F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать

Истребители F-16 имеют вооружение, которое способно сбивать дроны и ракеты, но это нужно отрабатывать на практике. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает корреспондент УНН.   

На сколько эффективными будут F-16. Об этом очень много говорят. Пилоты. Отрабатывают сейчас в воздушном пространстве определенные тактические приемы по противодействию, как беспилотникам, так и ракетам. Истребители F-16 имеют соответствующие радары, авиационное вооружение, которое способно сбивать беспилотники, крылатые ракеты, но это нужно отрабатывать на практике

- рассказал Игнат.

Он отметил, что такой практики в мире не так много.

"В Украине многое происходит впервые, это работа по тем же "Кинжалам", крылатым и баллистическим ракетам. Поэтому, собственно, весь мир наблюдает за Украиной, поэтому будем надеяться, что F-16 будут достаточно эффективными против таких целей", - сказал Игнат.

Дополнение

Ранее Игнат сообщал, что безусловно будущие истребители F-16 станут целью для оккупантов. Поэтому происходит серьезная подготовка, адаптация инфраструктуры для самолетов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
yurii-ignatЮрий Игнат
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
F-16 мають озброєння, здатне збивати дрони та ракети, але це треба відпрацьовувати - Ігнат
F-16s have weapons capable of shooting down drones and missiles, but it needs to be practiced - Ihnat
Новости по теме

F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать - Игнат

F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать.

Война •   •  5841 просмотра
F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать - Игнат

Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты

Из-за весеннего наводнения река Тиса на границе с Румынией уже выходит из берегов. Стремительное течение хорошо заметно на видео, которое пограничная служба сняла с помощью дрона.

Общество •   •  9565 просмотра
Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Политолог считает, что спланированная информационная кампания направлена на дискредитацию Министерства обороны и Государственного логистического оператора с целью продвижения определенных лиц на должности.

Политика •   •  48534 просмотра
Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля

После трех дней непрерывной работы, спасатели потушили пожар на Харьковщине, который начался 9 февраля из-за российских обстрелов.

Война •   •  11757 просмотра
На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля

Более 35 обстрелов совершили оккупанты по Херсону за минувшие выходные: последствия атаки со стороны ссс рф

За выходные оккупанты более 35 раз обстреляли Херсон, повредив жилые дома, административное здание и медицинское учреждение - Вооруженные силы РФ выпустили по городу 160 снарядов с оккупированного левого берега.

Война •   •  11550 просмотра
Более 35 обстрелов совершили оккупанты по Херсону за минувшие выходные: последствия атаки со стороны ссс рф

На дорогах Польши будет усилено движение военной техники с февраля до конца мая - Генштаб Войска Польского

С февраля по май в связи с предстоящими учениями НАТО на польских дорогах увеличится движение военной техники.

Новости Мира •   •  10061 просмотра
На дорогах Польши будет усилено движение военной техники с февраля до конца мая - Генштаб Войска Польского

Ким сообщил, что все больше людей возвращаются в Николаев и область

Председатель Николаевской областной военной администрации сообщил, что, несмотря на усиление обстрелов, люди продолжают возвращаться в Николаев и область. Динамика возвращения жителей остается положительной.

Общество •   •  11398 просмотра
Ким сообщил, что все больше людей возвращаются в Николаев и область

В Украину вернули 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно эвакуироваться из оккупированной Донецкой области - Лубинец

Из оккупированного села в Донецкой области с помощью волонтеров и работников Офиса Омбудсмана в Украину эвакуировали 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выехать из оккупированного села в Донецкой области.

Общество •   •  13721 просмотра
В Украину вернули 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно эвакуироваться из оккупированной Донецкой области - Лубинец

В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким

В Николаевской области Украины восстановлено 31% объектов, поврежденных или разрушенных российскими обстрелами, в частности 244 многоквартирных дома, 648 жилых домов, 71 школа и 35 детских садов.

Война •   •  12351 просмотра
В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким

Страны-соседи Украины начали более активно реагировать на угрозы из-за российских ракет и дронов - Игнат

Соседние с Украиной страны НАТО начали активнее реагировать на угрозы от российских ракет и беспилотников вблизи своих границ.

Война •   •  13930 просмотра
Страны-соседи Украины начали более активно реагировать на угрозы из-за российских ракет и дронов - Игнат