F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать - Игнат

Истребители F-16 имеют вооружение, которое способно сбивать дроны и ракеты, но это нужно отрабатывать на практике. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает корреспондент УНН.

На сколько эффективными будут F-16. Об этом очень много говорят. Пилоты. Отрабатывают сейчас в воздушном пространстве определенные тактические приемы по противодействию, как беспилотникам, так и ракетам. Истребители F-16 имеют соответствующие радары, авиационное вооружение, которое способно сбивать беспилотники, крылатые ракеты, но это нужно отрабатывать на практике - рассказал Игнат.

Он отметил, что такой практики в мире не так много.

"В Украине многое происходит впервые, это работа по тем же "Кинжалам", крылатым и баллистическим ракетам. Поэтому, собственно, весь мир наблюдает за Украиной, поэтому будем надеяться, что F-16 будут достаточно эффективными против таких целей", - сказал Игнат.

Дополнение

Ранее Игнат сообщал, что безусловно будущие истребители F-16 станут целью для оккупантов. Поэтому происходит серьезная подготовка, адаптация инфраструктуры для самолетов.