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Естонія готова надати притулок Навальному

Естонія готова надати притулок Навальному

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс готова розглянути питання про надання притулку Олексію Навальному. Про це вона сказала у інтерв'ю виданню ERR, пише УНН.

Деталі

Естонія заявила, що засуджує порушення прав людини в Росії у зв’язку із затриманням Олексія Навального і стурбована тим, що стан його здоров’я погіршився. До того ж, міністр заявила, що Росія повинна деескалувати військову діяльність в прикордонних районах України та дотримуватися норм міжнародного права.

Цитата

“З історії Росії та Радянського Союзу ми знаємо досить багато прикладів, коли дисидентів або неугодних державі людей просто висилали з країни. Естонія, в принципі, готова надати Олексію Навальному притулок, якби він цього попросив. Естонія б серйозно розглянула це питання. Однак саме Олексію Навальному вирішувати, до якої країни він би хотів звернутися, якщо Росія його випустить”, — сказала Лійметс.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зазначив, що стан здоров’я Олексія Навального все ще викликає занепокоєння, і РФ має негайно звільнити опозиціонера.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США попередили Росію про наслідки, якщо Навальний помре у колонії

Додамо

Прихильники Навального заявляють, що здоров’я 44-річного в’язня Кремля, який з кінця лютого перебуває у колонії, стрімко погіршується, його прессекретар заявляє, що він “вмирає”, а лікарі кажуть, що медичні аналізи показують, що у нього зростає ризик ниркової недостатності і проблем з серцем. У суботу лікарі написали лист в ФСВП Росії з проханням про зустріч з ним.

У п’ятницю Навальний повідомив в своєму офіційному акаунті в Instagram, що йому погрожують насильницьким годуванням, оскільки він продовжує голодування.

На тлі цього соратники Навального анонсували мітинги в день послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам. Так, мітинги анонсували директор ФБК Іван Жданов і голова мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков. Вони оголосили, що акція пройде в середу, 21 квітня.

Реаніматолог Олексій Ерліх, терапевт Ярослав Ашихмін, нейрохірург Всеволод Шурхай приїхали сьогодні, 18 квітня, до колонії в надії оглянути Олексія Навального, проте всередину їх так і не пустили.

Це відбувається на тлі того, як і у ЄС лунають заяви про занепокоєння станом здоров’я Навального. Так, голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС глибоко занепокоєний повідомленнями про те, що стан здоров’я Олексія Навального в колонії продовжує погіршуватися.

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