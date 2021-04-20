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Эстония готова предоставить убежище Навальному

Эстония готова предоставить убежище Навальному

Киев  •  УНН

 • 14375 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Алексею Навальному. Об этом она сказала в интервью изданию ERR, пишет УНН.

Детали

Эстония заявила, что осуждает нарушения прав человека в России в связи с задержанием Алексея Навального и обеспокоена тем, что состояние его здоровья ухудшилось. К тому же, министр заявила, что Россия должна деескалировать военную деятельность в приграничных районах Украины и соблюдать нормы международного права.

Цитата

“Из истории России и Советского Союза мы знаем достаточно много примеров, когда диссидентов или неугодных государству людей просто высылали из страны. Эстония, в принципе, готова предоставить Алексею Навальному убежище, если бы он этого попросил. Эстония бы серьезно рассмотрел этот вопрос. Однако именно Алексею Навальному решать, в какую страну он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит”, - сказала Лийметс.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что состояние здоровья Алексея Навального все еще вызывает беспокойство, и РФ немедленно освободить оппозиционера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США предупредили Россию о последствиях, если Навальный умрет в колонии

Добавим

Сторонники Навального заявляют , что здоровье 44-летнего заключенного Кремля, который с конца февраля находится в колонии, стремительно ухудшается, его прессекретар заявляет, что он “умирает”, а врачи говорят, что медицинские анализы показывают , что у него растет риск почечной недостаточности и проблем с сердцем. В субботу врачи написали письмо в ФСИН России с просьбой о встрече с ним.

В пятницу Навальный сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram, что ему угрожают насильственным кормлением, поскольку он продолжает голодовку.

На фоне этого соратники Навального анонсировали митинги в день послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Так, митинги анонсировали директор ФСК Иван Жданов и глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. Они объявили, что акция пройдет в среду, 21 апреля.

Реаниматолог Алексей Эрлих, терапевт Ярослав Ашихмин, нейрохирург Всеволод Шурхай приехали сегодня, 18 апреля, в колонию в надежде осмотреть Алексея Навального, однако внутрь их так и не пустили.

Это происходит на фоне того, как и в ЕС звучат заявления об обеспокоенности состоянием здоровья Навального. Так, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хосеп Боррель заявил , что ЕС глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние здоровья Алексея Навального в колонии продолжает ухудшаться.

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