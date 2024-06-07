Ексзаступник командира бригади імені Чорних Запорожців тепер працює в Київській ОДА: підвищуватиме обороноздатність регіону
Київ • УНН
Дмитро Кучеря, колишній заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, призначений новим заступником голови Київської обласної державної адміністрації для підвищення обороноздатності регіону та ефективної протидії російській агресії.
Новим заступником голови Київської ОДА став Дмитро Кучеря, який раніше служив у ЗСУ і був заступником командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Сьогодні його представив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.
"Сьогодні представив колективу нового заступника голови Київської обласної державної адміністрації. Це Дмитро Кучеря. Колишній заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, підполковник. Свого часу познайомився з Дмитром під час чергового візиту до нашої героїчної бригади на Сході. Адже спільно з громадами, районами, благодійниками постійно допомагаємо нашим захисникам з 72-ї бригади", – написав у Facebook Руслан Кравченко.
Він зазначив, що після спілкування з Кучерею зрозумів, що його досвід вкрай потрібен в Київській ОДА. Адже перед адміністрацією стоїть завдання спільно із військовими підвищити обороноздатність регіону та ефективно протидіяти російській агресії. Кравченко запропонував Кучері очолити саме цей напрямок.
За словами начальника ОДА, облаштування фортифікацій, цивільний захист, комунікація з військовими та допомога Збройним Силам України – це низка питань, якими він опікуватиметься.
"Головне, що почув від Дмитра – це те, що він знає, що потрібно державі та армії. З 2017 року він служив в ЗСУ. Але не лише добре знає військову справу, а тривалий час працював в Міністерстві оборони і знає роботу державного апарату. Тому переконаний, що впорається із поставленими завданнями та підвищить ефективність співпраці на всіх рівнях", - резюмував Кравченко.
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