Экс-заместитель командира бригады имени Черных Запорожцев теперь работает в Киевской ОГА: будет повышать обороноспособность региона

Новым заместителем председателя Киевской ОГА стал Дмитрий Кучеря, который ранее служил в ВСУ и был заместителем командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Сегодня его представил председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

"Сегодня представил коллективу нового заместителя председателя Киевской областной государственной администрации. Это Дмитрий Кучеря. Бывший заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, подполковник. В свое время познакомился с Дмитрием во время очередного визита в нашу героическую бригаду на востоке. Ведь совместно с общинами, районами, благотворителями постоянно помогаем нашим защитникам из 72-й бригады", – написал в Facebook Руслан Кравченко.

Он отметил, что после общения с Кучерею понял, что его опыт крайне нужен в Киевской ОГА. Ведь перед администрацией стоит задача совместно с военными повысить обороноспособность региона и эффективно противодействовать российской агрессии. Кравченко предложил кудри возглавить именно это направление.

По словам начальника ОГА, обустройство фортификаций, гражданская защита, коммуникация с военными и помощь Вооруженным Силам Украины – это ряд вопросов, которыми он будет заниматься.

"Главное, что услышал от Дмитрия-это то, что он знает, что нужно государству и армии. С 2017 года он служил в ВСУ. Но не только хорошо знает военное дело, а длительное время работал в министерстве обороны и знает работу государственного аппарата. Поэтому убежден, что справится с поставленными задачами и повысит эффективность сотрудничества на всех уровнях", - резюмировал Кравченко.

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