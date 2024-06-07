Экс-заместитель командира бригады имени Черных Запорожцев теперь работает в Киевской ОГА: будет повышать обороноспособность региона

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
facebookFacebook
polshaПольша
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  33838 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  45694 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  65186 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  70875 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  75832 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  64891 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  70822 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113781 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111350 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113698 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
Экс-заместитель командира бригады имени Черных Запорожцев теперь работает в Киевской ОГА: будет повышать обороноспособность региона

Экс-заместитель командира бригады имени Черных Запорожцев теперь работает в Киевской ОГА: будет повышать обороноспособность региона

  •  8752 просмотра
Послы ЕС обсудят переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы 12 июня - Euractiv

Послы ЕС обсудят переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы 12 июня - Euractiv

  •  8687 просмотра
Зеленский подписал соглашение о создании в Украине филиала оборонной компании KNDS

Зеленский подписал соглашение о создании в Украине филиала оборонной компании KNDS

  •  8638 просмотра
Экс-нардеп Ирину Сысоенко задержали по делу о фиктивном изготовлении документов для "уклонистов" - источник

Экс-нардеп Ирину Сысоенко задержали по делу о фиктивном изготовлении документов для "уклонистов" - источник

  •  8287 просмотра
Департамент внутренней безопасности идентифицировал 25 предателей из оккупированной части Запорожья

Департамент внутренней безопасности идентифицировал 25 предателей из оккупированной части Запорожья

  •  9720 просмотра
Байден встретился с Зеленским в Париже и объявил о новом пакете помощи Украине - СМИ

Байден встретился с Зеленским в Париже и объявил о новом пакете помощи Украине - СМИ

  •  11153 просмотра
Зеленский встретился с председателем Национального собрания Франции: обсудили подготовку к саммиту мира

Зеленский встретился с председателем Национального собрания Франции: обсудили подготовку к саммиту мира

  •  10546 просмотра
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Эксклюзив

  •  41153 просмотра
Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: погибла 71-летняя женщина

Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: погибла 71-летняя женщина

  •  8980 просмотра
Стефанишина о решениях, которые готовятся на саммит НАТО: будут сильным сигналом рф

Стефанишина о решениях, которые готовятся на саммит НАТО: будут сильным сигналом рф

  •  8850 просмотра

Популярные

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

  •  107345 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

  •  109872 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

  •  98779 просмотра
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

  •  118489 просмотра
7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок

7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок

  •  122107 просмотра

Публикации

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

  •  75012 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

  •  107345 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

  •  109872 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

  •  98779 просмотра
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

  •  118489 просмотра

Экс-заместитель командира бригады имени Черных Запорожцев теперь работает в Киевской ОГА: будет повышать обороноспособность региона

Дмитрий Кучеря, бывший заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, назначен новым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации для повышения обороноспособности региона и эффективного противодействия российской агрессии.

Война •   •  8752 просмотра
Экс-заместитель командира бригады имени Черных Запорожцев теперь работает в Киевской ОГА: будет повышать обороноспособность региона

Послы ЕС обсудят переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы 12 июня - Euractiv

Ожидается, что послы ЕС официально обсудят рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в следующую среду, 12 июня, после того, как Европейская комиссия подтвердила, что обе страны внедрили необходимые реформы для начала официальных переговоров о вступлении.

политика •   •  8687 просмотра
Послы ЕС обсудят переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы 12 июня - Euractiv

Зеленский подписал соглашение о создании в Украине филиала оборонной компании KNDS

Франко-немецкий оружейный концерн KINDS договорился с президентом Украины Зеленским об открытии в Украине дочернего предприятия по производству военной техники, запасных частей и боеприпасов для украинских сил обороны.

Война •   •  8638 просмотра
Зеленский подписал соглашение о создании в Украине филиала оборонной компании KNDS

Экс-нардеп Ирину Сысоенко задержали по делу о фиктивном изготовлении документов для "уклонистов" - источник

Ирина Сысоенко была задержана за организацию масштабной схемы изготовления поддельных документов об инвалидности, чтобы помочь уклонистам избежать мобилизации.

Криминал и ЧП •   •  8287 просмотра
Экс-нардеп Ирину Сысоенко задержали по делу о фиктивном изготовлении документов для "уклонистов" - источник

Департамент внутренней безопасности идентифицировал 25 предателей из оккупированной части Запорожья

25 предателей из оккупированной Запорожской области добровольно вступили в ряды российской полиции и получили российские паспорта, им грозит до 15 лет тюремного заключения за сотрудничество.

Война •   •  9720 просмотра
Департамент внутренней безопасности идентифицировал 25 предателей из оккупированной части Запорожья

Байден встретился с Зеленским в Париже и объявил о новом пакете помощи Украине - СМИ

Президент Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 225 млн долларов во время своей встречи с президентом Зеленским в Париже.

Война •   •  11153 просмотра
Байден встретился с Зеленским в Париже и объявил о новом пакете помощи Украине - СМИ

Зеленский встретился с председателем Национального собрания Франции: обсудили подготовку к саммиту мира

Зеленский встретился с председателем Национального собрания Франции, чтобы обсудить подготовку к глобальному мирному саммиту и евроинтеграционные приоритеты Украины.

Война •   •  10546 просмотра
Зеленский встретился с председателем Национального собрания Франции: обсудили подготовку к саммиту мира

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Украинский Омбудсмен, заявил, что российская сторона никогда не предоставляла никаких списков украинских военнопленных, в том числе и о заявленных путиным якобы 6 465 пленных, информации тоже не поступало.

Война •   •  41153 просмотра
Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: погибла 71-летняя женщина

7 июня в Никополе Днепропетровской области в результате обстрела со стороны России погибла 71-летняя женщина. Сейчас устанавливаются детали относительно последствий артиллерийского удара по городу.

Война •   •  8980 просмотра
Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: погибла 71-летняя женщина

Стефанишина о решениях, которые готовятся на саммит НАТО: будут сильным сигналом рф

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что решения, подготовленные к вашингтонскому саммиту, станут сигналом для россии о том, что ультиматумы путина не повлияют на стратегические решения союзников относительно будущего членства Украины в НАТО.

Война •   •  8850 просмотра
Стефанишина о решениях, которые готовятся на саммит НАТО: будут сильным сигналом рф