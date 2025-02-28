У Києві на Київщині та Дніпропетровщині введено екстрені відключення
Київ • УНН
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях введено екстрені відключення електроенергії. Відключення здійснюються за командою Укренерго.
У п’ятницю, 28 лютого, у Києві на Київщині та Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомила пресслужаба ДТЕК, передає УНН.
За командою Укренерго у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення,
Нагадаємо
28 лютого у Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях були введені аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергооб'єктів. Першочергово відключали промислових споживачів, населення - лише в окремих випадках.