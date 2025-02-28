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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Києві на Київщині та Дніпропетровщині введено екстрені відключення

Київ • УНН

 • 34207 перегляди

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях введено екстрені відключення електроенергії. Відключення здійснюються за командою Укренерго.

У Києві на Київщині та Дніпропетровщині введено екстрені відключення

У п’ятницю, 28  лютого, у Києві на Київщині та Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомила пресслужаба ДТЕК, передає УНН.

За командою Укренерго у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

28 лютого у Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях були введені аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергооб'єктів. Першочергово відключали промислових споживачів, населення - лише в окремих випадках.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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