В Киеве на Киевщине и Днепропетровщине введены экстренные отключения
Киев • УНН
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии. Отключения осуществляются по команде Укрэнерго.
В пятницу, 28 февраля, в Киеве на Киевщине и Днепропетровщине применены экстренные отключения света. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает УНН.
По команде Укрэнерго в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения,
Напомним
28 февраля в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов. В первую очередь отключали промышленных потребителей, население - только в отдельных случаях.