Експрес Київ-Бориспіль зламався вдруге за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Експрес до аеропорту "Бориспіль" вдруге за тиждень заглух посеред дороги. Про це у Facebook повідомив пасажир поїзда Михаїл Макаренко.
Так, пасажир пише, що потяг заглух біля станції “Фармацевтична”, неподалік станції "Дарниця", і після цього двигун перестав запускатися.
"Потяг Київ-Аеропорт Бориспіль заглух на перегоні Дарниця-Фармацевтична. Не запускається двигун. Стоїмо на перегоні",- пише Михаїл.
Пізніше, у дописах під постом пасажир додав, що двигун, врешті-решт, змогли запустити, але потяг після цього все одно не зміг тронутися з місця і до нього причепили допоміжний головний вагон.
"Двигун запустили, але потяг не їде, чіпляють допоміжний",- йдеться у дописі.
Наразі невідомо, чи всі пасажири встигли на свої рейси.
Раніше УНН повідомляв, що Kyiv Boryspil Express зламався на другий день роботи. "Укрзалізниця" запевняє, що всі пасажири "експреса" на Бориспіль встигли на рейси.