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Экспресс Киев-Борисполь сломался второй раз за неделю

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Экспресс в аэропорт "Борисполь" во второй раз за неделю заглох посреди дороги. Об этом в Facebook сообщил пассажир поезда Михаил Макаренко.

Экспресс Киев-Борисполь сломался второй раз за неделю

Так, пассажир пишет, что поезд заглох возле станции "Фармацевтическая", недалеко от станции "Дарница", и после этого двигатель перестал запускаться.

"Поезд Киев-аэропорт Борисполь заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая. Не запускается двигатель. Стоим на перегоне", - пишет Михаил.

Позже, в сообщениях под постом пассажир добавил, что двигатель, в конце концов, смогли запустить, но поезд после этого все равно не смог тронуться с места и к нему прицепили вспомогательный главный вагон.

"Двигатель запустили, но поезд не едет, цепляют вспомогательный", - говорится в заметке.

Пока неизвестно, все ли пассажиры успели на свои рейсы.

Ранее УНН  сообщал, что Kyiv Boryspil Express сломался на второй день работы. "Укрзализныця" уверяет, что все пассажиры "экспресса" на Борисполь успели на рейсы.

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